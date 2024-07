PARIS 2024

Esgrima nos Jogos Olímpicos: Confira o chaveamento e estreia do Brasil

Nathalie Moellhausen, Mariana Pistoia e Guilherme Toldo são os três esgrimistas do Brasil na competição

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 16:22

Mariana Pistoia em ação nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 Crédito: Miriam Jeske/COB

Os representantes do Brasil na esgrima já conhecem seu caminho nos Jogos Olímpicos Paris 2024. O chaveamento da modalidade foi realizado nesta quinta-feira (25). O Brasil terá três esgrimistas na competição: Nathalie Moellhausen (espada individual), Mariana Pistoia (florete individual) e Guilherme Toldo (florete individual).

Nathalie Moellhausen é a brasileira que mais gera expectativas, em sua quarta participação nos Jogos Olímpicos, a terceira pelo país – antes, a esgrimista fez sua estreia em Londres 2012 pela Itália, até estrear pelo Time Brasil na Rio 2016, quando ficou na sexta colocação. A campeã mundial em 2019 fará sua estreia em Paris 2024 contra a canadense Can Xiao Ruien, pelos 16-avos de final da espada individual feminina.

Nathalie Moellhausen atualmente aparece no oitavo lugar do ranking mundial da espada. É possível que a brasileira enfrente a queniana Alexandra Ndolo, décima colocada, nas oitavas de final. Já o potencial cruzamento nas quartas de final é a líder do ranking, Kong Man Wai Vivian, de Hong Kong, China.

Mariana Pistoia, por sua vez, disputará os Jogos Olímpicos pela primeira vez. A gaúcha inicia sua trajetória nos 32-avos de final do florete individual feminino, contra a filipina Samantha Kyle Catantan. O principal desafio deve acontecer logo nos 16-avos de final, com o potencial duelo diante da italiana Arianna Errigo, prata em Londres 2012 e segunda do ranking da categoria. Mariana ocupa o 65° lugar no ranking.

Já Guilherme Toldo vai para sua quarta edição dos Jogos Olímpicos, após estrear em Londres 2012 – na Rio 2016, assegurou a oitava colocação no florete individual masculino. O gaúcho terá como oponente Mo Ziwei, da República Popular da China, nos 16-avos de final. Caso vença, Toldo enfrentará Ka Long Cheung, dono do ouro em Tóquio 2020. O esgrimista de Hong Kong, China, é o terceiro do ranking mundial, enquanto o brasileiro é o 27°.

A esgrima em Paris 2024 acontecerá a partir de 27 de julho, próximo sábado. Nathalie Moellhausen competirá logo no primeiro dia. O torneio de espada individual feminina concentrará fases qualificatórias e as finais em 27 de julho. No domingo, 28 de julho, acontece o florete individual feminino, com Mariana Pistoia. Por fim, Guilherme Toldo disputa os Jogos em 29 de julho, segunda-feira, no florete individual masculino.

Confira os duelos da primeira rodada da esgrima com participação brasileira

Espada individual feminina (27 de julho) - Nathalie Moellhausen (BRA) x Can Xiao Ruien (CAN)

Florete individual feminino (28 de julho) - Mariana Pistoia (BRA) x Samantha Kyle Catantan (PHI)

Florete individual masculino (29 de julho) - Guilherme Toldo (BRA) x Mo Ziwei (CHN)

