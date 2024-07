TEVE MAL-ESTAR JOGANDO

Nathalie Moellhausen será operada na segunda-feira para remover tumor após ser eliminada em Paris-2024

A esgrimista Nathalie Moellhausen fez uma estreia dramática na Olimpíada de Paris-2024, neste sábado (27). A brasileira sofreu um mal-estar durante o duelo com a canadense Xiao Ruien na espada e, ao fim do confronto, revelou que será operada para remover um tumor benigno em sua coluna. A cirurgia foi marcada para a segunda-feira, de acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).