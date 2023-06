O outro lado da Batalha de Pirajá

Podcast O Que a BA Quer Saber. Crédito: Reprodução

Muita gente que passa hoje por Pirajá, um dos maiores e mais populosos bairros de Salvador, mal deve se lembrar da importância histórica que essa localidade tem não só para a capital, mas também para o estado da Bahia e para o nosso país inteiro. Afinal, foi ali que foi escrito e vivido um dos capítulos mais marcantes da história da Independência da Bahia, que está intimamente ligada com a Independência do Brasil.



E esse fato histórico, que caiu na boca do povo com o passar das décadas e dos séculos, esconde alguns contextos que até mesmo o mais baiano dos baianos pode deixar passar em branco. A marcante Batalha de Pirajá, que aconteceu em novembro de 1822, é tema de histórias contadas de pais para filhos, avós para netos e tios para sobrinhos. E é bem possível que você já saiba um pouco sobre a Batalha de Pirajá.

Nesse episódio especial do O Que a Bahia Quer Saber, podcast do Jornal CORREIO que chega com uma série de programas falando sobre o nosso 2 de julho, o tema será a icônica Batalha de Pirajá, que aconteceu em novembro de 1822 em Salvador. Apesar de ser muito famoso, o evento tem “um outro lado” que é pouco lembrado por muitos baianos.

O episódio tem a participação especial do professor de história da Bahia, Murilo Mello (@murilomellohistoria).

O episódio está disponível em todas as plataformas de áudio. Acesse: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Castbox. Ou acesse o Anchor Podcasts.

Apesar da importância, ela não aconteceu como a maioria da população se lembra ou conhece essa história. O podcast faz parte do projeto Bahia livre: 200 anos de independência’, que é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.