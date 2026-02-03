POLÍTICA

'A Bahia ajudou a eleger Lula e ganhou de presente o incompetente Jerônimo', diz deputado

Arthur Maia declarou que obras fundamentais para o desenvolvimento da Bahia seguem paralisadas ou sem avanços significativos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:28

O deputado federal Arthur Maia (União Brasil) fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aos governos do PT na Bahia, ao afirmar que o petista só venceu a eleição presidencial graças à votação expressiva obtida no estado, sem que isso tenha se revertido em benefícios concretos para os baianos.

Segundo Arthur Maia, em vídeo publicado nas redes sociais, Lula venceu a eleição nacional com uma vantagem de cerca de 2 milhões de votos, enquanto na Bahia a diferença favorável ao petista chegou a aproximadamente 4 milhões. “Se tirasse a Bahia, ele perderia a eleição por 2 milhões de votos”, afirmou o parlamentar, ao questionar qual teria sido, de fato, o retorno desse apoio ao estado nos últimos anos.

Na avaliação do deputado, obras estruturantes fundamentais para o desenvolvimento da Bahia seguem paralisadas ou sem avanços significativos. Entre os exemplos citados, estão a ligação ferroviária do Porto de Aratu, a duplicação da BR-116, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e a ponte Salvador–Itaparica. "A ponte é uma obra muito importante, mas o PT de tanta mentira transformou isso numa piada. Por que nenhuma obra dessa sai?", questionou.

O parlamentar também fez ataques ao governo estadual, classificando como negativo o legado deixado pelo PT na Bahia. “O Lula, além de ter 4 milhões de votos de frente na Bahia, nos mandou Jerônimo Rodrigues. Ninguém merece o pior governador do estado em toda a sua história”, declarou.

Arthur Maia apontou ainda problemas nas áreas de segurança pública, educação e saúde, com destaque para a fila da regulação. Segundo ele, os impactos mais severos recaem sobre a população mais pobre. “O rico, quando precisa do médico, paga. Quando precisa da segurança, ele paga. O pobre, não. Quem sofre com o caos da saúde pública e com a falta de segurança são as comunidades mais humildes da Bahia”, afirmou.