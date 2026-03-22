Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ACM Neto diz que lançará chapa no interior da Bahia até o fim de março

Ex-prefeito de Salvador evitou antecipar o nome do candidato a vice-governador

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 22 de março de 2026 às 15:12

ACM Neto durante evento no interior da Bahia
ACM Neto durante evento no interior da Bahia Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) afirmou que pretende lançar sua chapa no interior do estado. A cidade ainda não foi definida, mas o evento deve ocorrer nos próximos dias, dentro do cronograma previsto para o fim de março.

“Ainda estamos fechando os detalhes: qual será o local, como vai acontecer. Mas na próxima e na semana seguinte, que são as duas últimas do mês de março, virão essas novidades. O lançamento será no interior da Bahia, só estamos escolhendo a cidade”, declarou Neto, no fim da semana passada, durante passagem por Itabuna.

O ex-prefeito de Salvador evitou antecipar o nome do candidato a vice-governador. Nos bastidores, porém, o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), ganhou força para compor a chapa oposicionista. Já o senador Angelo Coronel (PSD) e o ex-ministro João Roma, presidente do PL na Bahia, são apontados como nomes para disputar o Senado.

“A gente está com as coisas bem avançadas para o fechamento da chapa, que deve acontecer ao longo da próxima semana, e o lançamento das candidaturas até o final do mês, conforme eu havia prometido”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Deputado sai em defesa de Zé Cocá e critica postura de Rui Costa

Deputado sai em defesa de Zé Cocá e critica postura de Rui Costa
Imagem - Justiça manda derrubar perfis ligados a Jerônimo Rodrigues e PT por uso de deepfake

Justiça manda derrubar perfis ligados a Jerônimo Rodrigues e PT por uso de deepfake
Imagem - Caiado assina acordo com EUA por terras raras; veja o que diz a lei

Caiado assina acordo com EUA por terras raras; veja o que diz a lei

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: assista Bahia x Remo pelo Campeonato Brasileiro
01

AO VIVO: assista Bahia x Remo pelo Campeonato Brasileiro

Imagem - Jovem baiana é encontrada em Brasília após ficar dois dias desaparecida
02

Jovem baiana é encontrada em Brasília após ficar dois dias desaparecida

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas
03

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas

Imagem - Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha
04

Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha