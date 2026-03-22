POLÍTICA

ACM Neto diz que lançará chapa no interior da Bahia até o fim de março

Ex-prefeito de Salvador evitou antecipar o nome do candidato a vice-governador

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 22 de março de 2026 às 15:12

ACM Neto durante evento no interior da Bahia Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) afirmou que pretende lançar sua chapa no interior do estado. A cidade ainda não foi definida, mas o evento deve ocorrer nos próximos dias, dentro do cronograma previsto para o fim de março.

“Ainda estamos fechando os detalhes: qual será o local, como vai acontecer. Mas na próxima e na semana seguinte, que são as duas últimas do mês de março, virão essas novidades. O lançamento será no interior da Bahia, só estamos escolhendo a cidade”, declarou Neto, no fim da semana passada, durante passagem por Itabuna.

O ex-prefeito de Salvador evitou antecipar o nome do candidato a vice-governador. Nos bastidores, porém, o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), ganhou força para compor a chapa oposicionista. Já o senador Angelo Coronel (PSD) e o ex-ministro João Roma, presidente do PL na Bahia, são apontados como nomes para disputar o Senado.