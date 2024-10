POLÍTICA

ACM Neto elogia Zé Cocá e diz que prefeito 'reúne condições' para chapa de 2026

Zé Cocá foi reeleito, no último domingo (6), prefeito de Ilhéus, no sul baiano, com 91,93% dos votos

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 16:29

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) declarou que o prefeito de Ilhéus, Zé Cocá (PP), reúne “todas as condições” para disputar um cargo majoritário nas eleições de 2026.

“Em Jequié, a gente apoiou Zé Cocá, que foi o prefeito mais votado em números proporcionais do Brasil. E que é um quadro tem futuro, horizonte e pode dar voos mais altos na política da Bahia”, disse ACM Neto, em entrevista à Bandnews nesta sexta-feira (11).

No último domingo (6), Zé Cocá foi reeleito prefeito de Ilhéus, no sul baiano, com 91,93% dos votos. O único adversário, Alexandre da Saúde (PSD), ficou com apenas 8,07%

O progressista já possui experiência na política. Foi prefeito da cidade de Lafaiete Coutinho por dois mandatos e deputado estadual pela Bahia. Ele assumiu a prefeitura de Jequié em 2020, com 38,29% dos votos válidos. Agora, ficará mais quatro anos à frente da gestão municipal.