POLÍTICA

ACM Neto lidera hoje fórum com especialistas para discutir saúde pública na Bahia

O evento acontece a partir das 18h, no Terminal Marítimo, no bairro do Comércio, em Salvador

Pombo Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 05:00

ACM Neto Crédito: Divulgação

Com a presença do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, a Fundação Índigo - braço de formação política do União Brasil - realiza nesta terça-feira (30) a segunda edição do fórum “SOS Bahia”, desta vez com foco na saúde pública do estado.

O evento, intitulado “SOS Bahia - Caminhos para mudar a saúde pública do nosso estado”, acontece a partir das 18h, no Terminal Marítimo, no bairro do Comércio, em Salvador.

Em entrevista à reportagem, Neto destacou os problemas enfrentados diariamente pela população baiana no acesso à saúde:

“Vamos discutir no evento mais um problema que afeta duramente a vida dos baianos todos os dias: a saúde pública. O governo insiste em dizer, por meio de propaganda, que o problema está sendo resolvido com a inauguração de novos hospitais. Mas a realidade é outra: a situação é de decadência. A população está morrendo na fila da regulação, que já virou a 'fila da morte'. Ambulâncias se acumulam na porta dos hospitais por falta de vagas, como vimos recentemente em Barreiras. Faltam médicos e especialistas no interior, a estrutura de muitas unidades está sucateada, pacientes ficam dias em macas nos corredores dos hospitais e exames e cirurgias demoram mais de ano. Essa é a dura realidade da saúde da Bahia”, afirmou o vice-presidente nacional do União Brasil e presidente da Fundação Índigo.