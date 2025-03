PARANÁ PESQUISAS

ACM Neto lidera pesquisa na Bahia, e gestão de Jerônimo enfrenta rejeição

ACM Neto mantém a liderança expressiva com 56,4% das intenções, enquanto Jerônimo atinge 30%, e Kleber Rosa soma 1,7%

Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira (24) pelo Bahia Noticias revelou que ACM Neto (União Brasil) lidera com folga as intenções de voto para o governo da Bahia em 2026. No cenário espontâneo, onde os eleitores escolhem livremente um nome, Neto aparece com 17,5% das intenções, enquanto o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), tem apenas 9,1%. Já na pesquisa estimulada, Neto amplia a vantagem e chega a 52%, contra 27,4% de Jerônimo. João Roma aparece com 8,1%, e Kleber Rosa com 1,5%. Outros 4,1% não souberam ou não opinaram.>