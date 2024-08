TRANSPORTE

Alba autoriza governo usar fundo para comprar vagões de 2012 para VLT do Subúrbio

Equipamentos serão utilizados para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 21:53

Sessão ordinária desta terça-feira (20) Crédito: Carlos Amilton/Alba

Com votos contrários da oposição, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou nesta terça-feira (20) o projeto de lei que autoriza o governo estadual a utilizar 5% do crédito do Fundo de Participação do Estado (FPE) como garantia ao estado do Mato Grosso para assegurar o pagamento pela compra dos vagões do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Em julho deste ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou um acordo com Mauro Mendes, gestor do estado do Mato Grosso, para a aquisição de 40 trens do VLT. O modal é uma promessa do governo baiano desde que os trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador foram desativados, em fevereiro de 2021. O projeto já custou mais de R$ 60 milhões aos cofres públicos, 140% a mais que o valor orçado inicialmente para a construção.

Os trens de Cuiabá foram adquiridos em maio de 2012, na gestão do então governador Silval Barbosa, com a entrega prevista para antes da Copa do Mundo de 2014. Mais de uma década e R$1 bilhão de investimento depois, porém, o modal nunca se tornou realidade na capital do Mato Grosso.

Em Salvador, o início das obras do VLT foi autorizado no dia 14 de junho. Serão 36,4 km de extensão, com 34 paradas e previsão é de que ele esteja completamente pronto em outubro de 2027, segundo a gestão petista. O primeiro trecho tem previsão de ser entregue em 2026.