POLÍTICA

Angelo Coronel se filia a novo partido para disputar reeleição ao Senado

Informação foi confirmada pelo senador nesta terça-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:53

Angelo e Diego Coronel se filiam ao Republicanos Crédito: Divulgação

O senador Angelo Coronel se filiou ao Republicanos para disputar as eleições deste ano. A informação foi confirmada por ele ao CORREIO, nesta terça-feira (17). “Acabamos de nos filiar”, falou. O senador já havia dito que marcharia ao lado de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao governo da Bahia.

No início da tarde, Angelo Coronel publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado do presidente nacional dos Republicanos, Marcos Pereira, e do presidente estadual do partido, Márcio Marinho, em Brasília. “Agora é 10! Muito feliz por me juntar ao time do Republicanos para continuar a cuidar de gente”, escreveu Coronel. Além do senador, o filho Diego Coronel, deputado federal, também se filiou ao partido. Ambos deixaram o PSD, legenda que integra a base governista.

Em fevereiro, Angelo Coronel já havia confirmado apoio a Neto em entrevista à rádio Patos FM 87,9, de Ipecaetá. Na ocasião, o senador disse que ainda estava definido qual partido da base oposicionista iria se filiar para disputar a reeleição. “O partido ainda está em discussão, mas minha posição política já está definida ao lado de ACM Neto”, declarou. A expectativa é que a chapa oposicionista também conte com o ex-ministro João Roma (PL), que deve disputar uma vaga ao Senado.