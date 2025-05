POLÍTICA

Após ação judicial, governo retira apoio e cancela show de banda que ataca Bolsonaro

Banda Bozokill foi alvo de uma ação judicial e, nas redes, o grupo anunciou que show será privado

Pombo Correio

Publicado em 16 de maio de 2025 às 15:19

Deputado estadual Diego Castro, do PL Crédito: Agência Alba

O show da banda Bozokill, previsto para este domingo (18) no Largo Tereza Batista, no Centro Histórico de Salvador, com apoio do governo da Bahia, foi cancelado após uma ação popular movida pelo deputado estadual Diego Castro (PL). Conhecido por suas críticas e letras que falam em “morte ao bolsonarismo”, o grupo foi alvo de protestos do parlamentar, que questionou o uso de recursos públicos para financiar apresentações com conteúdo político agressivo. >

Na ação protocolada no início do mês, Diego Castro acusou o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) de promover “discurso de ódio” por meio do apoio institucional a bandas como o Bozokill. Entre as músicas citadas está “Mate um Minion Hoje”, que contém versos como “bicuda na cara desses fascistas” e menções ao escritor Olavo de Carvalho, falecido em 2022.>

Em sua ação, Diego Castro justificou que “o dinheiro do contribuinte não pode ser usado para atacar adversários políticos” e responsabilizou Jerônimo Rodrigues pela autorização do patrocínio. O deputado também já havia apresentado uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o governador, citando declarações recentes que, segundo ele, incentivam a intolerância política.>

Com a repercussão, a produtora Bicicleta, responsável pela organização do evento, anunciou que o show será transferido para uma casa de eventos privada e que o logotipo do governo foi removido do material de divulgação.>