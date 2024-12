REALIZAÇÃO

Bruno Reis é o prefeito que mais cumpriu promessas entre as maiores capitais do país, aponta levantamento

Gestor municipal cumpriu integralmente 33 de 54 compromissos firmados no pleito eleitoral de 2020

Pombo Correio

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 10:48

Bruno Reis durante inauguração de um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Crédito: Betto Jr/Prefeitura de Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), foi o que mais cumpriu promessas de campanha ao longo dos quatro anos de mandato entre os gestores das maiores capitais do país, conforme apontam dados de levantamento realizado pelo G1 e divulgado nesta segunda-feira (30). O estudo mostra que Bruno cumpriu integralmente 33 de 54 compromissos firmados no pleito eleitoral de 2020, o que representa um percentual de 61,1%.

O levantamento Promessas dos Políticos leva em conta compromissos feitos pelos prefeitos eleitos em 2020 e considera o cumprimento delas ao longo destes quatro anos de mandato. Entre todas as 26 capitais do país, conforme os dados, os prefeitos cumpriram, ao longo do mandato 2021-2024, menos da metade das promessas que fizeram aos eleitores.

No ranking geral, considerando todas as capitais, Bruno Reis aparece na quinta posição e, no Norte e Nordeste, na segunda, com 61,1% de compromissos cumpridos integralmente. Em todo o país, a média de promessas concluídas é de 45%.

Na capital baiana, entre as promessas cumpridas por Bruno Reis, estão a criação de um programa de urbanização, a conclusão das obras do BRT, a implantação do programa Vida Nova, a criação da Casa da Mulher Brasileira, a realização de obras de contenção de encostas, a elevação da cobertura de saúde bucal das crianças e a implantação de novos espaços abertos na cidade.

Bruno Reis ressaltou que outros compromissos já estão com obras avançadas e próximos de serem entregues à população. Entre eles estão os viadutos direcionais da região do Detran e a escola da Associação dos Amigos do Autista (AMA) para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, salientou que a sua gestão fez entregas que não não haviam sido prometidas em 2020, a exemplo dos campos com gramado sintético - já foram quase 70 equipamentos inaugurados.

Leia mais Para acompanhar: conheça sete projetos do próximo mandato de Bruno Reis

“Esse levantamento não considera as obras que já estão praticamente concluídas e as que estão a concluir, nem também projetos que estão em execução. Tenho certeza que vamos, ao final dessas obras e projetos, honrar com todos os nossos compromissos assumidos no primeiro mandato e vencer os desafios e os compromissos que nós assumimos para o segundo”, afirmou ele, que foi reeleito em outubro com quase 80% dos votos válidos.

O prefeito destacou que, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, conseguiu cumprir a maioria dos compromissos de campanha e, mais do que isso, fazer entregas que transformaram a cidade e melhoraram a vida das pessoas, em especial daquelas que moram nas regiões mais carentes. Segundo ele, mais de 86% dos recursos municipais são investidos nas áreas mais carentes de Salvador.

O prefeito frisou ainda que fez entregas que não estavam entre as promessas em 2020. “Nós não assumimos o compromisso de fazer nenhum restaurante popular. Chegamos a dez. Não assumimos o compromisso de implantar nenhuma academia pública. Já temos 14, além das 52 novas escolas. Era apenas um Hospital Maternidade da Criança. Nós abrimos outro, o Hospital do Homem. Em diversas áreas que foram surgindo prioridades, nós ampliamos de forma significativa as ações e projetos da prefeitura”, declarou.