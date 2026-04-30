POLÍTICA

Check-in de hotel muda no Brasil; veja como funciona a nova ficha digital

Governo substitui formulário de papel por sistema via QR Code e afirma que medida não serve para monitorar turistas

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:02

O preenchimento via QR Code alinha o Brasil aos padrões globais, usando a tecnologia para melhorar a experiência do hóspede sem infringir liberdades Crédito: Reprodução | Copacabana Palace

A tradicional ficha de papel nos hotéis brasileiros chegou ao fim. O Governo Federal iniciou a transição para a FNRH Digital, sistema que promete agilizar o check-in em hotéis e pousadas de todo o país. Diferente de boatos que circulam em redes sociais, a medida foca na modernização logística e segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sem qualquer ferramenta de monitoramento ou rastreio em tempo real dos turistas.

Road Trip Hotéis 1 de 5

Essa digitalização substitui um processo obrigatório desde a década de 70. A transição para o ambiente virtual busca dar eficiência à gestão do turismo nacional, permitindo que o Ministério do Turismo formule políticas públicas com base em dados reais sobre o fluxo de viajantes, eliminando o acúmulo de arquivos físicos nos estabelecimentos.



O fim do papel, não da privacidade

Desde a década de 1970, a legislação brasileira exige que todo hóspede preencha uma ficha com dados básicos, mas essa coleta agora deixa o papel para se tornar 100% digital.

Essa transição visa conferir maior agilidade ao check-in, eliminando filas e promovendo a sustentabilidade ao reduzir drasticamente o uso de recursos físicos nos estabelecimentos.

Além do ganho operacional, a mudança garante precisão estatística ao Ministério do Turismo, que passa a contar com dados reais sobre o fluxo de viagens para formular políticas públicas de forma eficiente, sem qualquer intuito de rastrear indivíduos.

Vigilância ou segurança?

É fundamental distinguir monitoramento de registro. O governo não terá acesso à geolocalização dos turistas via GPS, nem acompanhará itinerários em tempo real.

O sistema funciona como uma base de dados estática, alimentada pelo próprio hotel no momento da chegada do cliente.

“A FNRH Digital permite que o turista realize o preenchimento antecipado e automático de dados por meio do sistema gov.br. O registro pode ser finalizado em segundos, a partir de um QR Code do hotel, de um link compartilhado ou de um dispositivo oferecido pelo estabelecimento”, destaca o Ministério do Turismo, em nota ao site Justiça em foco.

O impacto para o turista

Em muitos estabelecimentos, será possível realizar o preenchimento prévio via aplicativo ou QR Code antes mesmo de chegar ao balcão.