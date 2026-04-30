Check-in de hotel muda no Brasil; veja como funciona a nova ficha digital

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Juliana Rodrigues
Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:02
A tradicional ficha de papel nos hotéis brasileiros chegou ao fim. O Governo Federal iniciou a transição para a FNRH Digital, sistema que promete agilizar o check-in em hotéis e pousadas de todo o país. Diferente de boatos que circulam em redes sociais, a medida foca na modernização logística e segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sem qualquer ferramenta de monitoramento ou rastreio em tempo real dos turistas.
Road Trip Hotéis
Essa digitalização substitui um processo obrigatório desde a década de 70. A transição para o ambiente virtual busca dar eficiência à gestão do turismo nacional, permitindo que o Ministério do Turismo formule políticas públicas com base em dados reais sobre o fluxo de viajantes, eliminando o acúmulo de arquivos físicos nos estabelecimentos.
Desde a década de 1970, a legislação brasileira exige que todo hóspede preencha uma ficha com dados básicos, mas essa coleta agora deixa o papel para se tornar 100% digital.
Essa transição visa conferir maior agilidade ao check-in, eliminando filas e promovendo a sustentabilidade ao reduzir drasticamente o uso de recursos físicos nos estabelecimentos.
Além do ganho operacional, a mudança garante precisão estatística ao Ministério do Turismo, que passa a contar com dados reais sobre o fluxo de viagens para formular políticas públicas de forma eficiente, sem qualquer intuito de rastrear indivíduos.
É fundamental distinguir monitoramento de registro. O governo não terá acesso à geolocalização dos turistas via GPS, nem acompanhará itinerários em tempo real.
O sistema funciona como uma base de dados estática, alimentada pelo próprio hotel no momento da chegada do cliente.
“A FNRH Digital permite que o turista realize o preenchimento antecipado e automático de dados por meio do sistema gov.br. O registro pode ser finalizado em segundos, a partir de um QR Code do hotel, de um link compartilhado ou de um dispositivo oferecido pelo estabelecimento”, destaca o Ministério do Turismo, em nota ao site Justiça em foco.
Em muitos estabelecimentos, será possível realizar o preenchimento prévio via aplicativo ou QR Code antes mesmo de chegar ao balcão.
O setor de hotelaria reforça que a digitalização é um passo essencial para que o Brasil se alinhe aos padrões internacionais de hospitalidade, onde a tecnologia é usada para melhorar a experiência do usuário, e não para infringir liberdades individuais.