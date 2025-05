POLITICA

Com presença de Kim Kataguiri, MBL vai realizar congresso estadual na Bahia neste sábado

O evento, que acontecerá no Portobello Ondina Praia, terá também a presença do coordenador Renan Santos

O Movimento Brasil Livre (MBL) realizará neste sábado (17) seu congresso estadual na Bahia. O evento ocorrerá no Portobello Ondina Praia, localizado na Avenida Oceânica, a partir das 14h. >

O encontro contará com a presença de lideranças locais, como o vereador de Salvador Sandro Filho, além de nomes de destaque nacional do movimento, como o coordenador Renan Santos, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil/SP) e Guto Zacarias.>

O encontro discutirá temas como segurança pública, combate à corrupção, geração de empregos e renovação política, além de estratégias de mobilização para as eleições de 2026, como a criação do partido próprio do grupo - a Missão.>