ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

'Comando 4': grupo de extermínio tinha lista com nomes de ministros do STF e tabela de preços por assassinatos

PF deflagrou operação para prender cinco suspeitos de envolvimento na quadrilha

Estadão

Publicado em 28 de maio de 2025 às 20:04

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin Crédito: Arquivo Agência Brasil

Um lista com nomes de parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foi encontrada com o suposto grupo de extermínio autodenominado C4 (Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos). Segundo a Polícia Federal, trata-se de uma organização criminosa especializada em espionagem e execuções sob encomenda.>

O grupo tinha também uma tabela de preços a cobrar por cada execução. A PF investiga agora se houve de fato alguma articulação de atentado contra autoridades. A descoberta foi feita pela Polícia Federal na investigação sobre o assassinato do advogado Roberto Zampieri, conhecido como "lobista dos tribunais", morto a tiros na porta do seu escritório em Cuiabá, em dezembro de 2023.>

O advogado foi o pivô da investigação sobre a venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Mensagens encontradas no celular dele levantaram as suspeitas da compra de decisões e deram início ao inquérito.>

A PF deflagrou nesta quarta-feira (28), a sétima fase da Operação Sisamnes para prender cinco suspeitos de envolvimento com o C4. Os policiais federais também fizeram buscas em seis endereços em Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, que conduz as investigações sobre a venda de sentenças no STJ.>