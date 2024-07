ENVELHECIMENTO

Como separar na política o etarismo de preocupação com a senilidade

“O indivíduo independente de idade, de gênero, precisa ter uma capacidade, uma competência para exercer a função. Então, acredito que um caminho não é colocar a idade como primeiro fator de análise. É colocar, na verdade, qual a competência que o indivíduo tem para exercer a função. Analisar os aspectos das decisões anteriores, do histórico político anterior, avaliar as decisões de necessidades urgentes que foram tomadas ao longo do governo”, ressaltou.

Na avaliação do especialista, houve etarismo, em parte, com o caso de Biden. Ele lembrou que o presidente norte-americano foi tratado de forma “muito jocosa” e desrespeitosa pela imprensa internacional. A revista britânica “The Economist”, além de pedir em um editorial que o presidente estadunidense retirasse a postulação, estampou em sua capa a foto de um andador com o selo da presidência dos EUA.

Por outro lado, havia também uma preocupação com a senilidade do democrata, uma vez que, se reeleito, encerraria o mandato com 86 anos. Uma reportagem "Quantos anos é velho demais para ser presidente?", do jornalista do New York Times Peter Baker, mostrou um relatório do conselho especial sobre informações confidenciais de Biden o qual destaca que o presidente era um "homem idoso e bem-intencionado com memória fraca" e tinha "faculdades diminuídas na idade avançada".