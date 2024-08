TRIBUNAL DE CONTAS

Conselheira do TCE cobra do governo Jerônimo transparência no pagamento dos salários dos servidores

Segundo Carolina Matos, a situação relacionada à divulgação dos servidores é "grave"

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 06:00

Conselheira Carolina Matos Crédito: Sandra Travassos/ALBA

A conselheira do Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA), Carolina Matos, cobrou do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) mais transparência no pagamento dos salários dos servidores. As contas do primeiro ano a gestão do petista foram aprovadas pela Corte nesta terça-feira (6) com 137 recomendações, seis alertas, cinco ênfases e três ressalvas.

Ela considerou como um fato “grave” a questão da divulgação dos vencimentos dos servidores civis e militares, assim como os proventos dos agentes públicos aposentados e pensionistas no portal eletrônico por parte do Executivo estadual - embora as recomendações sejam feitas pelo Tribunal de Contas do Estado desde 2013. Ela ressaltou que os poderes Legislativo e Judiciário disponibilizam tais informações.

“Em 4 de março de 2024, a auditoria deste tribunal realizou consulta nos portais de transparência de nove estados da região do Nordeste, o que permitiu concluir que apenas a Bahia permanece não disponibilizando página específica para a divulgação do vencimento dos seus servidores”, complementou Carolina.