Coronel admite que eleição do filho na Alba fortalece sua posição para 2026

Senador afirmou ainda que Angelo Coronel Filho foi sondado pelos colegas para ser candidato a 1º vice-presidente

Na tentativa de ser candidato à reeleição na chapa petista, o senador Angelo Coronel (PSD) articula para que o seu filho, o deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD), seja eleito 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em entrevista ao CORREIO, Coronel admitiu que uma vitória do seu filho na eleição interna do Legislativo estadual o fortalece para integrar a majoritária.

“Não resta dúvida de que quando você tem um filho dentro de uma presidência de uma Casa, a tendência é você fortalecer não só o presidente, mas as pessoas que vivem ao redor do presidente. Angelo filho ganhando é evidente que também reforça o nosso nome já que eu sou um pré-candidato a senador em 2026”, declarou o senador.

“Como a gente defende que a Assembleia fique com um membro do PSD, então, se Adolfo for reeleito e tiver algum problema judicial, assumiria o 1º vice e estamos defendendo que seja Angelo Coronel Filho. Ele não é candidato diretamente a presidente neste momento. Neste momento, ele é pré-candidato a 1º vice em virtude do que te falei. A reeleição é de Adolfo, para continuar comandando a Casa”, declarou.