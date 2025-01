POLÍTICA

Coronel diz confiar em candidatura ao Senado pelo PSD, mas não descarta mudança de partido

A fala de Coronel ocorreu dias após o senador Jaques Wagner (PT) afirma que seria “natural” ter uma chapa com três petistas

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 15:07

Senador Angelo Coronel Crédito: Pedro Franca/Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD) disse que está confiante que será candidato à reeleição pelo seu partido. Ele ressaltou, porém, que não “fecha as portas para nenhum partido”, sinalizando que, se for necessário, trocará de sigla para ser postulante ao Senado no próximo ano.

“Eu sempre procuro estar bem posicionado, mas sem fechar portas para nenhum partido. Quando o momento exige que você tome posição em uma sigla, seguimos juntos, como aconteceu na época em que fundamos o PSD”, declarou, em entrevista ao CORREIO.

“Caso nenhuma chapa me queira, eu terei que procurar alternativas. No momento, eu estou bem posicionado dentro do meu partido. Tenho conversado muito com o senador Otto Alencar (presidente estadual do PSD) e com o Gilberto Kassab (presidente nacional) e espero ser candidato pelo partido, independente de estar atrelado a alguma coligação”, acrescentou.

A fala de Coronel ocorre dias após o senador Jaques Wagner (PT) afirma que seria “natural” ter uma chapa em 2026 formada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que buscaria um segundo mandato ao Palácio de Ondina, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que também seria candidato ao Senado, e por ele próprio, que concorreria novamente à Casa Alta do Congresso Nacional. Essa composição, com três petistas, acabaria com o sonho de Coronel de ser novamente senador.

“Cada partido escala seus jogadores e eu não posso me envolver na escalação de quem é do PT e quer participar das eleições”, repercutiu Angelo Coronel.