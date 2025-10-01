POLÍTICA

Deputado acusa Jerônimo de contradição sobre candidatura de ACM Neto

Para Tiago Correia, as falas do governador da Bahia mostram "contradição e fragilidade"

Pombo Correio

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:24

Deputado estadual Tiago Correia (PSDB) Crédito: Sandra Travassos/Alba

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Tiago Correia (PSDB), rebateu as declarações do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o Fórum S.O.S Bahia, promovido pela Fundação Índigo e que contou com a presença do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

O tucano apontou a incoerência do governo, que, segundo ele, primeiro espalha a versão de que ACM Neto não será candidato e, em seguida, acusa o ex-prefeito de estar em campanha eleitoral.

“Ao mesmo tempo que o governo propaga o fake news de que Neto não é candidato, o governador ‘acusa o golpe’ do fake News e afirma que Neto está fazendo evento eleitoreiro. Já não estou entendendo mais nada. Para eles, Neto é candidato ou não? Realmente, ou estão com muito medo, ou são muito confusos e estão batendo cabeça”, afirmou.

Mais cedo, em entrevista coletiva, Jerônimo havia criticado a mobilização da oposição e ironizado a falta de serviços básicos em cidades administradas pelo União Brasil, citando Feira de Santana como exemplo. O governador também insinuou que a movimentação de ACM Neto teria recebido apoio de veículos de comunicação ligados ao ex-prefeito.