REPRESENTANTES

Deputados bolsonaristas da Bahia são convidados para a posse de Trump

Diego Castro, deputado estadual, e Capitão Alden, deputado federal, participam do evento no Estados Unidos

Dois deputados bolsonaristas baianos foram convidados para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que acontece no próximo dia 20.

O deputado estadual Diego Castro (PL-BA) informou que recebeu o convite da ala latina do Partido Republicano e da própria assessoria de Trump, datado no dia 6 de dezembro de 2024. No documento, Diego Castro é mencionado como “representante do estado da Bahia”.