CRÍTICAS

'Está faltando governador, está faltando pulso firme', diz ACM Neto sobre violência na Bahia

Vice-presidente nacional do União Brasil ressaltou que os números de homicídios na Bahia superam os dos dois estados mais populosos do país, São Paulo e Minas Gerais, juntos

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, não poupou críticas ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e declarou que "falta pulso firme" ao chefe do Executivo estadual para combater a violência.

“O governador da Bahia teve a coragem, e aí me permitam dizer com todo o respeito, teve a cara de pau de recentemente afirmar que o povo baiano vive num clima de tranquilidade e segurança. Ele vive num clima de tranquilidade e segurança, o vice (Geraldo Júnior) dele que tem mais de 40 policiais para fazer a segurança de uma só pessoa está vivendo em tranquilidade, mas o povo pobre, negro da periferia, esse está morrendo vítima do tráfico de drogas”, afirmou ACM Neto.

A fala do ex-prefeito de Salvador ocorreu nesta quinta-feira (25), durante convenção que confirmou a candidatura de Bruno Reis (União Brasil) à reeleição para a prefeitura de Salvador, no Centro de Convenções da capital baiana.

ACM Neto continuou sua fala destacando os números de homicídios na Bahia, que superam os dos dois estados mais populosos do país, São Paulo e Minas Gerais, juntos. "Semana passada, o Anuário da Segurança Pública mostrou São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais populosos do país, somados, tiveram menos homicídios no ano passado do que o estado da Bahia. Está faltando governador, está faltando firmeza, está faltando pulso firme, está faltando trabalho", afirmou.