PASSOU MAL

Geraldo Alckmin recebe alta de hospital e fará tratamento em casa

Vice-presidente foi diagnosticado com gastroenterite na manhã desta quinta-feira (29)



Yan Inácio

Estadão

Publicado em 29 de maio de 2025 às 20:33

Geraldo Alckmin Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi liberado do Hospital Sírio-Libanês nesta quinta-feira (29), após ser levado às pressas ao sentir dores intestinais. Segundo boletim médico, Alckmin foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite e iniciou um tratamento específico. >

Alckmin foi atendido no hospital na manhã desta quinta e fez exames. Agora, ele vai continuar o tratamento em casa com acompanhamento médico. Diante do estado de saúde, ele precisou cancelar a agenda de compromissos, que previa reuniões na capital federal. >

Confira o boletim assinado pelo Hospital Sírio-Libanês na íntegra:>