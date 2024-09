DATA CERTA

Governo Bruno Reis é aprovado por 81,5%, diz nova pesquisa

Levantamento do instituto Data Certa foi divulgado nesta terça-feira (3)

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 20:12

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) Crédito: Valter Pontes/Secom

A pesquisa do instituto Data Certa aponta que a gestão do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), é aprovada por 81,5% dos soteropolitanos, enquanto 16,2% dizem reprovar. Os que não sabem ou não responderam são 2,3%. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (3).

Dos entrevistados, 14,2% avaliam como ótima e 47,3% como boa. Para 25,3%, é regular. São 6% os que definem como ruim, 5,7% avaliam como péssima e 1,5% não soube responder.

A pesquisa, contratada pelo portal Informe Baiano, ouviu 1.067 eleitores entre os dias 24 e 27 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BA-00002/2024

Cenário eleitoral

A pesquisa realizada pelo instituto Data Certa mostra ainda a vitória de Bruno Reis no primeiro turno com uma vantagem de 58,4 pontos em comparação ao segundo colocado, o vice-governador da Bahia e candidato do MDB, Geraldo Júnior.

De acordo com o levantamento, Bruno Reis aparece com 68,8% das intenções de votos totais no cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Geraldo Júnior está em segundo lugar, com 10,4%. Em terceiro, ficou o investigador da Polícia Civil Kleber Rosa (PSOL), com 2%.

Juntos, os outros quatro candidatos não somaram 1% das intenções de voto. Eslane Paixão (UP) e Victor da Marinho (PSTU) aparecem empatados com 0,4%, cada um. Silvano Alves (PCO), que teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral no final de semana, aparece com 0,1%.

O único que não pontuou foi o candidato Giovani Damico (PCB). Brancos e nulos somaram 7,4%, enquanto não sabem ou estão indecisos são 10,5%.

Levando em consideração apenas votos válidos, quando não são contabilizados os brancos e nulos, o prefeito e candidato à reeleição chega a 83,8% e abre uma margem de mais de 70 pontos percentuais para o segundo colocado, Geraldo Júnior, que pontuou com 12,66%. Kleber Rosa aparece com 2,44%.