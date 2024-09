DISPUTA NA CAPITAL

Paraná Pesquisas aponta crescimento de Bruno Reis e projeta vitória no primeiro turno

A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (2), foi contratada pelo Bahia Notícias em parceria com a rádio Antena 1 Salvador e a TV Aratu

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), ampliou sua vantagem para os adversários e mantém o favoritismo para vencer a eleição já no primeiro turno no dia 6 de outubro. Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, o gestor soteropolitano tem hoje 68,3% das intenções de votos totais.

Em segundo lugar, aparece o vice-governador e candidato do MDB, Geraldo Júnior, com 9,8%, segundo a pesquisa contratada pelo Bahia Notícias em parceria com a rádio Antena 1 Salvador e a TV Aratu. A diferença de Bruno Reis para o segundo colocado é 58.5 pontos percentuais.