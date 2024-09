HORÁRIO ELEITORAL

Com popularidade em baixa, Jerônimo ainda não apareceu em programa eleitoral de Geraldo Jr.

O governador, que é considerado um dos principais cabos eleitorais do emedebista, sofre com a queda de popularidade na capital baiana

Nos três primeiros programas eleitorais de Geraldo Júnior (MDB), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) não apareceu em nenhum momento. O petista, que é considerado um dos principais cabos eleitorais do emedebista, sofre com a queda de popularidade na capital baiana.

O levantamento mais recente, divulgado nesta segunda-feira (2) pelo instituto Paraná Pesquisas, aponta que a reprovação do governo Jerônimo Rodrigues na capital baiana subiu pela quinta vez. A desaprovação atingiu 46,4% e empatou tecnicamente com a aprovação, que bateu 49,1%. Foi a primeira vez que a aprovação do governador ficou abaixo de 50% desde a primeira pesquisa do ano em janeiro.