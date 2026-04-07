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Isenção para caminhoneiros ameaça elevar preço do pedágio para donos de carros de passeio

Nova proposta no Congresso quer zerar tarifa para transportadores autônomos, mas especialistas preveem repasse de custos e estradas com menos manutenção; veja o que está em jogo.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 13:37

Pedágio
Pedágio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma nova frente de batalha no Legislativo promete colocar motoristas de passeio e caminhoneiros em lados opostos da cancela. O PL 7026/25, de autoria do deputado Duda Ramos (MDB-RR), quer garantir passagem livre para caminhoneiros autônomos nas rodovias federais.

O argumento para a defesa é aliviar o pequeno transportador da alta dos custos e tentar baixar o preço dos produtos na prateleira. No entanto, o "analgésico" pode ter efeitos colaterais severos para o restante da população, segundo quem é contra a ideia, já que corre o risco de ver as tarifas dos outros veículos subirem para cobrir o buraco deixado pela isenção de carga.

Só 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje

Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Márcio Santiago tem 47 anos e provavelmente é o último de muitas gerações da família a seguir como caminhoneiro. Os mais novos não querem a carreira por Acervo pessoal
Pouco mais de 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje por Shutterstock
Antônio Lima vem de uma família de caminhoneiros, mas seus filhos não seguiram a profissão por Acervo pessoal
Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Marcos Oliveira tem 26 anos e é um dos poucos jovens que ainda ingressam na profissão de caminhoneiro por Acervo pessoal
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Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal

O efeito dominó na tarifa do seu carro

A lógica do setor de rodovias é baseada no equilíbrio econômico-financeiro. Se uma categoria parar de pagar, o déficit precisa ser sanado pela União ou pelos outros usuários. Com a queda drástica na arrecadação das concessionárias, o reajuste extraordinário para carros e motocicletas vira a saída mais provável.

Para quem viaja a lazer ou trabalho, o "pedágio grátis" do vizinho de pista pode se traduzir em uma viagem significativamente mais cara e, no pior dos cenários, em rodovias com asfalto piorado por falta de verba para manutenção corretiva.

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Sobrevivência vs Segurança Jurídica

Do lado dos caminhoneiros, a medida é vista como uma questão de sobrevivência diante da escalada do diesel. Para as lideranças da categoria, o pedágio hoje é um entrave que inviabiliza o lucro do pequeno frete.

Já para o mercado de infraestrutura, a proposta é um "nó cego" jurídico. Sem indicar de onde virá o dinheiro para compensar as perdas, o projeto pode desencadear uma série de disputas judiciais que travaram o cronograma de obras.

O desafio de Brasília será evitar que o alívio para uma classe essencial se transforme em um ônus coletivo, onde a economia no supermercado seja engolida pelo custo de manutenção do próprio carro em estradas esburacadas.

Tags:

Caminhoneiros Diesel Pedágio Politica

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