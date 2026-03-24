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Diesel pode subir com petróleo a US$ 100 e governo tenta evitar greve de caminhoneiros

Planalto estuda usar dividendos da Petrobras e criar mecanismo de compensação para conter alta dos combustíveis

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 24 de março de 2026 às 09:00

Guilherme Boulos
Guilherme Boulos Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A disparada do diesel acendeu o sinal de alerta no Palácio do Planalto. Com o barril de petróleo próximo de US$ 100 no mercado internacional, reflexo das tensões no Estreito de Ormuz, o governo agendou uma reunião de emergência para esta quarta-feira (25) visando desarmar uma potencial greve de caminhoneiros.

Guilherme Boulos

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) por Reprodução
Guilherme Boulos por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Guilherme Boulos por Reprodução/TV Cultura
Guilherme Boulos oficializou candidatura por Tuane Fernandes
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Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) por Reprodução

Boulos na mediação política

O governo federal definiu uma nova estratégia para conter a crise dos combustíveis. O deputado Guilherme Boulos (PSOL) foi acionado para atuar como interlocutor político entre o Palácio do Planalto e lideranças dos transportadores autônomos (CNTA e CNTRC). A decisão ocorre às vésperas da reunião desta quarta-feira no Ministério dos Transportes, que contará com o ministro Renan Filho e técnicos da Casa Civil.

A escolha de Boulos visa imprimir um caráter de "diálogo social" a uma pauta que pressiona diretamente o orçamento. O objetivo é estabelecer uma ponte política com a categoria antes que a insatisfação com o preço do diesel resulte em paralisações.

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Embora mudanças nas sanções e restrições ao petróleo russo tenham dado algum fôlego ao mercado global, o cenário para o transporte brasileiro continua crítico. O impacto das tensões no Estreito de Ormuz sobre o preço do petróleo anula os ganhos externos e mantém a pressão sobre o preço final nas bombas.

A solução fiscal e os dividendos da Petrobras

O governo federal enfrenta uma encruzilhada decisiva entre a pacificação das rodovias e a preservação do ajuste fiscal. Para evitar a repetição do modelo de subsídios diretos de 2018, que comprometeria as metas econômicas de 2026, a solução que ganha força nos bastidores é a possibilidade em estudo de direcionar parte dos dividendos da Petrobras para um mecanismo de compensação de preços, iniciativa que ainda dependeria de desenho legal e enquadramento fiscal.

A proposta prevê que esses recursos alimentem um fundo de estabilização, servindo como um "colchão" para amortecer a volatilidade dos preços internacionais sem ferir diretamente o Orçamento da União.

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Caminhoneiros Petrobras Diesel Boulos

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