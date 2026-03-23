POLÍTICA

Deputado rebate Otto Alencar e sai em defesa de Zé Cocá: 'Antes era exaltado e agora tentam reduzir sua liderança'

Nelson Leal diz que a declaração do senador revela um viés equivocado sobre a representatividade de lideranças do interior

Pombo Correio

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:44

Deputado estadual Nelson Leal Crédito: Divulgacao

O deputado estadual Nelson Leal (PP) reagiu nesta segunda-feira (23) às declarações do senador Otto Alencar (PSD) sobre o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), e classificou a fala do pessedista como “infeliz” e “preconceituosa” com uma das principais lideranças políticas do interior da Bahia. Em entrevista a rádio Metrópole, Otto disse que o prefeito é “pontual” e não tem liderança em outras regiões da Bahia.

Ao comentar as críticas feitas por Otto, Leal destacou a trajetória administrativa e política de Zé Cocá, ressaltando que o prefeito de Jequié tem credenciais que o colocam entre os nomes mais preparados para ocupar posições de destaque no cenário estadual. “O senador está esquecido de que o prefeito Zé Cocá teve uma das maiores votações de reeleição do Brasil. Isso por si só já mostra o reconhecimento da população ao trabalho que ele vem realizando”, afirmou.

O deputado também salientou que Zé Cocá presidiu a União dos Municípios da Bahia (UPB), onde teve atuação destacada na defesa dos interesses dos prefeitos baianos. “Como presidente da UPB, ele liderou os prefeitos em diversas pautas importantes, como a luta pela redução da contribuição previdenciária dos municípios, o que ajudou a melhorar a arrecadação das prefeituras. E fez isso com espírito público, dialogando com gestores de todos os partidos, de todas as regiões”, frisou.

Nelson Leal ainda afirmou a experiência anterior de Cocá à frente de consórcios de infraestrutura, frisando sua atuação em todo o estado.

“Antes mesmo de ser deputado estadual, ele já percorria a Bahia liderando consórcios de infraestrutura, conhecendo de perto a realidade dos municípios. É uma pessoa competente, resolutiva, que por onde passou deixou sua marca”, salientou.

O parlamentar criticou a mudança de postura em relação ao prefeito de Jequié e apontou incoerência nas críticas feitas agora, não apenas pelo senador Otto Alencar, mas por outros lideranças governistas, a exemplo dos ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa - ambos do PT.

“É curioso que até pouco tempo atrás, Zé Cocá era exaltado por todos: senadores, ministros, governadores. Agora, de repente, tentam reduzir sua importância, como se fosse uma liderança restrita a Jequié. Isso não corresponde à realidade”, destacou.