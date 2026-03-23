POLÍTICA

ACM Neto confirma negociações avançadas com Zé Cocá para vice

Para disputar o cargo, Zé Cocá terá que deixar a prefeitura de Jequié até o dia 4 de abril, prazo de desincompatibilização previsto pela legislação eleitoral

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:07

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, afirmou nesta segunda-feira (23) que as tratativas estão avançadas para que o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), componha sua chapa como candidato a vice-governador nas eleições deste ano.

“Se concretizado o nome dele (para vice), talvez seja o nome de consenso do nosso grupo, de convergência de opiniões do nosso grupo”, declarou ACM Neto.

Para disputar o cargo, Zé Cocá terá que deixar a prefeitura até o dia 4 de abril, prazo de desincompatibilização previsto pela legislação eleitoral. ACM Neto também disse que pretende anunciar a chapa completa da oposição até o fim da próxima semana.