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ACM Neto confirma negociações avançadas com Zé Cocá para vice

Para disputar o cargo, Zé Cocá terá que deixar a prefeitura de Jequié até o dia 4 de abril, prazo de desincompatibilização previsto pela legislação eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:07

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, afirmou nesta segunda-feira (23) que as tratativas estão avançadas para que o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), componha sua chapa como candidato a vice-governador nas eleições deste ano.

“Se concretizado o nome dele (para vice), talvez seja o nome de consenso do nosso grupo, de convergência de opiniões do nosso grupo”, declarou ACM Neto.

Para disputar o cargo, Zé Cocá terá que deixar a prefeitura até o dia 4 de abril, prazo de desincompatibilização previsto pela legislação eleitoral. ACM Neto também disse que pretende anunciar a chapa completa da oposição até o fim da próxima semana.

“Isso acontecerá (o anúncio da chapa). As coisas avançaram bastante e vamos apresentar uma chapa muito forte, muito competitiva, que traduz esse momento de mudança na política da Bahia”, afirmou Neto, antes de participar da entrega da Comenda Dois de Julho ao deputado federal Márcio Marinho (Republicanos), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

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