NO DIA DA VOTAÇÃO

Jaques Wagner pede que petistas ‘se transformem em boca de urna’ em Camaçari

Jaques Wagner (PT), líder licenciado do governo no Senado, orientou que os petistas façam boca de urna para o candidato do partido, Caetano, durante o segundo turno da eleição em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A fala aconteceu em um comício com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (17).