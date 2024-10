AVALIAÇÃO DO GOVERNO

Jerônimo volta a atacar CORREIO após jornal publicar pesquisa sobre 65% de reprovação do governador

O levantamento que aponta rejeição ao petista em Salvador foi feito pelo instituto Atlas

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 18:06

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a atacar o CORREIO após o jornal divulgar uma pesquisa do instituto Atlas segundo a qual 65% dos soteropolitanos desaprovam o desempenho do petista à frente da gestão estadual.

Em entrevista à imprensa nesta terça-feira (8), Jerônimo chamou o CORREIO de “jornaleco” e disse que a pesquisa foi contratada pelo jornal, o que não é verdade. O levantamento, que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-01970/2024, foi contratado pelo jornal A Tarde, que não publicou esta parte da sondagem de opinião. Ainda segundo a consulta, 25% aprovam o petista, e 10% consideram regular.

"Sou governador da Bahia. Não sou governador desse jornal. Esse jornal que toda a vez que avalia a gente, avalia com um caráter - digamos assim - intencional. O jornaleco continua fazendo pesquisa para agradar o grupo deles. Eu não debato isso. Eu vou debater hoje qual avaliação que a gente faz do estado da Bahia. Esse jornaleco ainda vai aprender a lidar com seriedade na pesquisa. Fazem tumulto o tempo inteiro. Não dá para respeitar um jornal que não vem com a seriedade que outros têm na Bahia”, declarou Jerônimo, quando questionado por um jornalista sobre a pesquisa.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Último Atlas apontou que 65% desaprovam desempenho de Jerônimo em Salvador; veja outras cidades

Trecho do relatório da pesquisa Atlas Crédito: Reprodução

O Atlas ficou famoso na Bahia após apontar e acertar que Jerônimo Rodrigues seria eleito governador em 2022. Em outros momentos, o governador já celebrou pesquisas do próprio Atlas. Em janeiro deste ano, ele comemorou um levantamento do instituto que colocou 56% de aprovação no estado. "(Esse resultado) é fruto, é consequência, é colheita. Se eu não tivesse um grupo, um time, eu não conseguiria fazer isso", declarou na época.

Já, em março deste ano, Jerônimo admitiu que seu governo não estava bom após o Atlas apontar que 53% dos entrevistados em Salvador desaprovam sua gestão, 34% aprovavam e 13% disseram não saber.

“A minha análise é a seguinte. Se os dados aparecem da minha avaliação, eu prefiro dizer assim, a minha avaliação significa que o estado não está bom naquela comunidade e eu preciso atuar”, afirmou na ocasião.

Vaias

Essa não foi a primeira vez que Jerônimo Rodrigues ataca o CORREIO. Em junho, o veículo foi chamado de “jornaleco” e “panfleto” após publicar que o governador foi vaiado durante apresentação do forrozeiro Flávio José no São João de Amargosa, no Recôncavo baiano.