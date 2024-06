POLÍTICA

Jerônimo ataca CORREIO e diz que foi vaiado por 'meio dúzia de pessoas'

Governador da Bahia foi vaiado durante apresentação do forrozeiro Flávio José no São João de Amargosa, no Recôncavo baiano

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 14:50

Governador Jerônimo Rodrigues no evento de hoje Crédito: Reprodução

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), atacou o jornal CORREIO, nesta quarta-feira (26), ao ser questionado pela imprensa sobre as vaias que recebeu no último domingo (23), durante apresentação do forrozeiro Flávio José no São João de Amargosa, no Recôncavo baiano. O petista declarou que foi vaiado por “meio dúzia de pessoas”, e chamou o CORREIO de “jornaleco” e “panfleto”.

“Não houve isso não, rapaz. Tem um jornal aí que não contribui com a democracia. Tem jornal que fica dando furo daqueles que não adianta... Flávio José me saudou, saudou o prefeito e chamou para dar um abraço. Devia ter ali uma meia dúzia de pessoas dando vaia, como um movimento. Tem um movimento aí de meninos do MBL – não é desrespeito não, nada contra os meninos -, mas fica procurando motivos... Três pessoas fazendo uma carreata, com buzinaço, com ‘Fora, Lula’. Eu quero que junte pessoas. Venham discutir conosco políticas públicas. A gente desgasta. O jornal oficial do ex-prefeito, ao invés de ajudar no bom debate do São João, fica trazendo elementos que podem atrapalhar o São João bonito como foi o Amargosa. O prefeito Júlio (Pinheiro) vai encerrar o seu mandato de oito anos colocando no top o São João de Amargosa”, declarou Jerônimo.

“Todo mundo sabe que eu não gosto de ficar aparecendo, mas é obrigação minha. Agora, é um jornal que todo dia... Acho que é amor, mas se for amor desse tipo, eu abro mão. Não quero. Todas as vezes que esse jornal, esse panfleto, quiser fazer política pode ir no meu gabinete que eu atendo e dou informações a ele. Nem lá o jornal estava. Pegou a matéria de duas, três pessoas fazendo uma conversa miúda. Gente, no São João desse da Bahia, alguém dizer que Flávio José atrapalhou…Quem me conhece sabe. Eu separo muito quando é evento religioso, quando é cultural, e quando é evento de esportes. Eu não boto a cara. É obrigação minha. Então, é uma boa informação para um jornaleco”, acrescentou o governador, durante o evento em que lançou e autorizou a abertura dos programas Bolsa Esporte e FazAtleta.

Jerônimo ataca CORREIO e diz que foi vaiado por ‘meio dúzia de pessoas’https://t.co/EDfcWGkz1M#Correio24h pic.twitter.com/ZiOU1wiJem — Jornal Correio (@correio24horas) June 26, 2024

As vaias a Jerônimo Rodrigues durante o São João de Amargosa foram transmitidas ao vivo pela TVE, emissora do governo do estado. A informação ainda foi confirmada pela reportagem por fontes que estavam presentes no festejo junino da cidade. O governador estava acompanhado, no momento, do prefeito Júlio Pinheiro e do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, ambos do PT.

O CORREIO procurou a Secretaria de Comunicação do governo da Bahia na segunda-feira (24) para que se posicionasse sobre o fato, mas não houve resposta.

Diferentemente do que afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, o CORREIO cobriu e informou aos seus leitores sobre o São João organizado pelo governo da Bahia. Inclusive, a reportagem esteve presente no dia do lançamento da programação da festa, que aconteceu no dia 28 de maio no Parque de Exposição, em Salvador. Também noticiou as atrações que ocorreram em outras cidades baianas e localidades da capital baiana, como no Pelourinho.