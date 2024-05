PROGRAMAÇÃO

São João de Salvador terá 25 dias de festa entre junho e julho

As festas juninas estimam trazem 1 milhão e 700 turistas para todo o estado

Yasmin Oliveira

Publicado em 28 de maio de 2024 às 22:14

Programação de São João do Governo do Estado foi anunciada em evento no Parque de Exposições nesta terça (28) Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Com estimativa de trazer cerca de 1 milhão e 700 turistas de todo o país para o estado da Bahia, as festas juninas se aproximam e apenas em Salvador serão 25 dias de festa.

As comemorações se iniciam no primeiro dia de junho na Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo e se encerram no Parque de Exposições na Independência da Bahia, celebrada no dia 02 de julho, entre as principais atrações confirmadas para as festas ao redor da cidade estão Flávio José, Luiz Caldas, Ana Castela, João Gomes e Léo Santana.

Salvador terá programação tanto no Centro Histórico, quanto no Parque de Exposições e no bairro de Paripe no Subúrbio Ferroviário. No Centro Histórico, a programação está dividida em dois circuitos desde a Praça da Sé até o Santo Antônio Além do Carmo, o “Prá Lá de Bão”, que é completamente gratuito e o “Pra Ficá Mió”, realizado pelos bares, restaurante e lanchonetes que fazem parte da Rota Sabores do Interior onde 49 restaurantes, bares e lanchonetes da região participarão com menus e preços especiais.

O Parque de Exposições mais uma vez será palco para as celebrações do São João, Santo Antônio e São Pedro. Onde as atrações irão se apresentar entre os dias 13 e 15 de junho, 21 e 24 de junho e 28 de junho e 02 de julho.

O bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, também terá programação junina entre os dias 22 e 24 de junho. Entre as atrações confirmadas pelo Governo do Estado estão: João Gomes, Escandurras e Péricles & Leonardo.

De acordo com o secretário de segurança, Marcelo Werner, mais de 11 milhões foram investidos para garantir a segurança dos visitantes nas festas juninas ao redor da Bahia. Além disso, mais de sete mil policiais militares e bombeiros estão escalados para trabalhar nesse período.

Confira as atrações juninas:

01 de junho: Celebração dos 430 anos da devoção a Santo Antônio na Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo. A Vila Gastronômica terá food trucks, barracas e carrinhos que irão vender comidas e bebidas, além Bazar da Paróquia e a exposição gratuita ANTONIOS, idealizada e realizada pelo artista visual Mario Edson na Ladeira do Boqueirão.

09 de junho: Coreto Musical Santo Antônio, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo recebe shows gratuitos de forró pé de serra.

10 de junho: Largo do Cruzeiro do São Francisco recebe a Estação de Forró São João para shows gratuitos de forró.

11, 12 e 13 de junho: “Santo Antônio, a Bahia te festeja com alegria” pelo artista visual Rodrigo Guedes que terá um oratório em louvor ao santo, além do Largo do Santo Antônio e a Rua Direita estarem decorados para as festas juninas.

13 de junho: Coreto Dona Flor, no Largo do Pelourinho, recebe shows gratuitos de forró. Enquanto isso barracas de jogos tradicionais estarão montadas no Terreiro de Jesus.

13 a 15 de junho: Parque de Exposições recebe atrações gratuitas, entre elas estão confirmadas: Maiara e Maraisa, João Gomes, Adelmário Coelho, Solange Almeida, É o Tchan, Márcia Fellipe e Luiz Caldas.

21 a 24 de junho: Pelourinho terá diversas atrações gratuitas, estão confirmadas: Geraldo Azevedo, Falamansa, Roberta Miranda, Fulô de Mandacaru, Irmãos Macêdo, Catuaba com Amendoim, Filomena Bagaceira, Tenyson Del Rey, Mulheres Perdidas, Verlando Flor Serena, André e Mauro, Gerônimo, Bailinho de Quinta, Del Feliz, Val Macambira, Cangaia, Sarajane, Márcia Castro e Mambolada.

21 a 24 de junho: Parque de Exposições será palco de diversas atrações gratuitas, estão confirmadas: Ana Castela, Victor e Leo, Luan Santana, Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas, Thiago Aquino, Tarcísio do Acordeon, Marcos e Belutti, Limão com Mel, Bell e Filomena Bagaceira.

22 a 24 de junho: Praça da Cruz Caída recebe quadrilhas juninas.

22 a 24 de junho: João Gomes, Marcos e Belutti, Raí Saia Rodada, Manu Bahtidão, Thiago Aquino, Priscila Senna, Escandurras, Péricles & Leonardo e Forró Saborear estão entre as atrações confirmadas na programação de Paripe, no Subúrbio Rodoviário.

28 de junho a 02 de julho: Diversas atrações gratuitas tomam conta do Parque de Exposições. Entre os principais estão confirmadas: Wesley Safadão, Simone Mendes, Silvano Salles, Daniela Mercury, Xand Avião, Vitor Fernandes, Léo Santana, Pablo, Timbalada, Flávio José, Mari Fernandes, Nattan, Kevy Jonny e Calcinha Preta.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela