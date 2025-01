CÂMARA DE SALVADOR

Kiki Bispo e Aladilce são escolhidos como líderes do governo e da oposição

Carlos Muniz foi reeleito presidente da Câmara de Salvador

Ao CORREIO, o vereador do União Brasil falou sobre permanecer no posto. “É uma honra ser mais uma vez líder do governo. Nossa bancada aumentou, saiu de 32 para 35 vereadores, isso também nos coloca na responsabilidade de continuar dialogando de forma permanente com a Mesa Diretora que foi eleita hoje”, disse.