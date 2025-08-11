Acesse sua conta
Leo Prates lança publicação com balanço do mandato parlamentar

Lançamento aconteceu nesta segunda-feira (11), no Centro de Cultura

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:22

Leo Prates durante o lançamento da publicação
Leo Prates durante o lançamento da publicação Crédito: Marina Silva/CORREIO

O deputado federal Leo Prates (PDT) lançou, nesta segunda-feira (11), a publicação ‘Política que Transforma: Um Mandato a Serviço do Povo’, que reúne um balanço dos dois anos e oito meses de sua atuação parlamentar. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira (11), no Centro de Cultura da Câmara de Salvador.

Segundo Prates, a obra é um exercício de transparência e prestação de contas. “Reunimos o nosso trabalho legislativo, especialmente os projetos em debate. Queremos que sirvam à sociedade, recebam contribuições e sejam aperfeiçoados. É uma forma de abrir o diálogo e mostrar o que pode ser melhorado”, disse ao CORREIO.

No primeiro mandato, Prates apresentou propostas em áreas como saúde, meio ambiente e proteção animal. Ele adiantou que, nos próximos dias, protocolará nova proposta para incluir o teste de diagnóstico de autismo no SUS.

A publicação 'Política que Transforma: Um Mandato a Serviço do Povo' conta com tiragem de 1 mil exemplares.

