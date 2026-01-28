POLÍTICA

Leur Lomanto Júnior pode presidir a CCJ da Câmara dos Deputados

Atualmente, a comissão é presidida pelo deputado Paulo Azi (União-BA), que encerra seu mandato na próxima semana

Pombo Correio

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:17

Deputado federal Leur Lomanto Júnior Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados

O União Brasil deve manter o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, considerada o colegiado mais estratégico e influente da Casa.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a legenda pretende indicar o deputado federal Leur Lomanto Júnior (União-BA) para assumir a presidência da CCJ neste ano.

Atualmente, a comissão é presidida pelo deputado Paulo Azi (União-BA), que encerra seu mandato na próxima semana, com a retomada dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar.

A manutenção do comando da CCJ pelo União Brasil reforça o peso político do partido na Câmara e amplia sua capacidade de influência sobre a tramitação de matérias prioritárias.