Luiz Caetano, do PT, defende BYD após acusação de trabalho análogo à escravidão

O gestor municipal falou sobre o caso durante evento de apresentação do novo secretariado

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), saiu em defesa da empresa BYD sobre o caso de trabalhadores chineses resgatados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em condições análogas à escravidão .

Durante o evento de anúncio do novo secretariado, realizado nesta segunda-feira (30), Luiz Caetano falou que há uma tentativa de desgastar a imagem da empresa.

Para a Secretaria de Governo a escolhida foi Ednalva Santana; para a Secretaria de Administração, foi Fabiana Montenegro; a Secretaria de Serviços Públicos ficou com Hendemburgo Teles, e a da Fazenda com Luís Augusto Silva Reis; para a Secretaria de Educação foi chamado Marcio Neves; para a de Desenvolvimento Econômico, Adriana Marcele; para a da Saúde, Rosângela Almeida; e para a de Desenvolvimento Social, Jeane Gleide; para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano foi nomeado Rodrigo Nogueira; para a Secretaria da Mulher foi Branca Patricia; para a de Agricultura e Pesca, Fabiano Dourado; para a de Relações Institucionais, Lopes; para a de Infraestrutura, José Mario; para a Procuradoria Jurídica foi chamado Dr. Carlos Medrado; para a Diretoria de Comunicação, Geraldo Honorato; para a Chefia de Gabinete, Carine Borges; para a Superintendência de Trânsito e Transportes, Dr. Edmilson; para o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, Luiz Roberto; para Defesa Civil, Almir dos Reis; e, por fim, para a Coordenação de Eventos, Aline Marques.