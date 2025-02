TROCA NO MINISTÉRIO

Lula demite Nísia Trindade, e o petista Alexandre Padilha assumirá a pasta

Decisão ocorreu nesta terça-feira (25) após duas reuniões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade, após demonstrar insatisfação com a falta de resultados da gestão na área. O lugar será ocupado por Alexandre Padilha, titular das Relações Institucionais e chefe da pasta durante o governo de Dilma Rousseff. As informações são do jornal O Globo.>