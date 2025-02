POLÍTICA

Lula sobre tragédia em igreja: 'Que sirva de lição para não permitir outros incidentes'

Lula criticou os parlamentares que aprovam o tombamento de prédios públicos sem destinar recursos para a preservação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quinta-feira (6), os parlamentares que aprovam o tombamento de prédios públicos sem destinar recursos para a preservação. O petista ainda declarou que a tragédia no teto central da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, que deixou uma jovem de 26 anos morta e mais cinco feridos na tarde de quarta-feira (5) , deve ser “servir de lição”. >

Lula disse que falta dinheiro para manter os prédios públicos tombados. “Eu estou querendo reconstruir a Praça dos Três Poderes que foi desmontada no 8 de janeiro e leva um ano e meio só para fazer um projeto. É tudo interminável, tudo complicado. Quando a gente tomba, a gente está fazendo um gesto para a humanidade de que nós vamos preservar a história, a cultura, maravilhoso. Mas depois a gente constata que não tem dinheiro, que não foi colocado dinheiro no orçamento, no governo federal, no governo estadual, na prefeitura. Ou seja, um tombamento deixa um prédio praticamente abandonado. Nós precisamos rever isso”, afirmou.>