POLÍTICA

Lula visita a Bahia em meio a crise na segurança pública do estado

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Bahia, nesta quinta-feira (17), para o lançamento do programa Pé-de-Meia, ocorreu em um momento particularmente delicado para o estado. Salvador amanheceu com cinco bairros sem circulação de ônibus depois que tiroteios foram registrados nas comunidades. Apenas na quarta-feira (16), foram 14 pessoas assassinadas na capital e na Região Metropolitana.