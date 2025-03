PROCESSO

Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro após pedido da PGR

Decisão encerra investigação que tinha como alvo Bolsonaro e o deputado federal Guttemberg Reis de Oliveira (MDB), indiciado junto com o ex-presidente pela PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (28/3), o arquivamento do processo da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa da suspeita de fraude no cartão de vacinação. A decisão ocorre após a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitar o arquivamento, na quinta (28/3), considerando que a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid não foi suficiente para compor provas contra o ex-presidente.>