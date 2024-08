POLÍTICA

MP-BA cobra da Câmara de Salvador declaração de bens dos vereadores

O Ministério Público da Bahia ajuizou, na última quarta-feira (7), ação para cobrar que a Câmara de Vereadores de Salvador divulgue as declarações de bens e rendimentos dos seus integrantes.

De acordo com o promotor de Justiça Luciano Taques Ghignone, a Casa não tem exigido a declaração de bens ou declaração do imposto de renda anualmente conforme prevê a legislação. Segundo ele, a exigência tem se limitado ao momento da posse dos agentes públicos do órgão.