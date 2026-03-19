POLÍTICA

Neto diz que Jerônimo não cumpriu promessas de 2022 nem os compromissos firmados ao longo do governo

A declaração do ex-prefeito de Salvador foi dada durante agenda nos festejos de São José, padroeiro de Itabuna

Pombo Correio

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:26

ACM Neto durante agenda nos festejos de São José, padroeiro de Itabuna Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) afirmou nesta quinta-feira (19), em Itabuna, no sul do estado, que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) não cumpriu as promessas apresentadas durante a campanha de 2022 nem os compromissos assumidos ao longo de sua gestão.

A declaração foi dada durante agenda nos festejos de São José, padroeiro de Itabuna, que reuniu também o presidente do PL na Bahia, João Roma, e o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (União Brasil), além de deputados e lideranças políticas de Itabuna e de diversos municípios da região.

Questionado pela imprensa local sobre a agenda de viagens do governador pelo interior baiano, ACM Neto disse que a presença nos municípios, por si só, não é suficiente para enfrentar os problemas do estado. Segundo ele, o que a população espera é resultado concreto da administração estadual.

“O que resolve é governar, que é o que o governador não faz. Infelizmente, os problemas da Bahia estão aí, a população quer mudança, quer que se construa um novo momento para o nosso estado, e Jerônimo é um dos piores governadores da história da Bahia”, declarou.

Neto afirmou que o petista falhou tanto no cumprimento das promessas eleitorais quanto nas palavras empenhadas durante o mandato. “Ele prometeu muito e não cumpriu. Não cumpriu as promessas de 22, não cumpriu as palavras que deu ao longo desse período seu do governo”, disse.

Na avaliação do ex-prefeito, a atuação do governador tem sido marcada mais por propaganda do que por entregas efetivas à população. ACM Neto afirmou que visitas e agendas no interior são importantes, mas perdem valor quando não são acompanhadas de resultados concretos.

“É claro que viajar e estar presente no interior é importante, é uma tarefa também do governador, mas se não tiver entrega, não tiver resultado, se for só propaganda, se for só discurso e oba-oba como é Jerônimo, não resolve, não adianta”, criticou.