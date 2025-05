POLÍTICA

Nikolas protocola pedido de impeachment de Dino por fala sobre petista

Deputado acusa ministro do STF de violar dever de neutralidade ao sugerir “chapa imbatível” para disputa eleitoral; Dino nega irregularidade

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) protocolou, na manhã desta quinta-feira (15), um pedido de impeachment do ministro Flávio Dino (STF) por suposto crime de responsabilidade. A representação acusa o magistrado de atuação político-partidária, vedada a integrantes do Supremo, após Dino sugerir uma “chapa imbatível” para as eleições ao Governo do Maranhão, encabeçada por Felipe Camarão (PT), atual vice-governador.>