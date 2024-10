POLÍTICA

Otto Alencar vai assumir a liderança do governo no Senado, diz Lula

O senador Otto Alencar (PSD) vai assumir a liderança do governo no Senado Federal no lugar do senador Jaques Wagner (PT). A mudança foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento no Parque de Exposições, em Salvador, nesta quinta-feira (17).