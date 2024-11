FORA DO PARTIDO

PCdoB oficializa saída de Manuela d’Ávila, vice de Haddad nas eleições

PCdoB disse que a decisão de Manuela é respeitada, porém lastimada

"Convictos de que no PCdoB Manuela poderia desempenhar papéis relevantes para a reconstrução do país, nesse momento de grandes exigências da luta de classes no Brasil e no mundo, empreendemos com ela um diálogo persistente e respeitoso, no esforço para que o desfecho fosse outro", afirmou o PCdoB no seu comunicado.