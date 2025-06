POLÍTICA

Prefeito baiano manda recado para Jerônimo: 'Não venha me tapear achando que serei parte do governo'

Declaração de Flaviano Bomfim ocorreu durante evento da prefeitura de Santo Amaro para entrega de retroescavadeiras e pás carregadeiras

O prefeito de Santo Amaro, Flaviano Bomfim (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (18) que prefeitos baianos estão sendo “corrompidos” pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo ele, o assédio ocorre por meio da oferta de pequenas benesses que, muitas vezes, nem sequer são custeadas com recursos do estado, mas sim por emendas parlamentares. >

"Tem vários prefeitos corrompendo a personalidade, a sua índole, sua convicção por causa de uma ambulância ou de um ônibuszinho, que são fruto de emendas parlamentares que chegam até o governo do estado. (Mas) não venha aqui tapear Flaviano com ambulância, dando isso (ou aquilo). Me tapear achando que serei parte deste governo. Não vou, porque eu não concordo com esse govenro", declarou Flaviano, durante evento da prefeitura para entrega de retroescavadeiras e pás carregadeiras.>

“Não concordo com o que está acontecendo em nosso estado. A falta de investimento para a geração de empregos e renda. A falta de atenção com a saúde. As pessoas estão sofrendo com a violência desse estado, e o governador não tem capacidade e coragem de levantar uma voz para falar da tamanha da violência no estado”, declarou Flaviano, ao defender a candidatura do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia. >