Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Provável candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência volta a ganhar força

Nas redes sociais, governador de São Paulo escreveu que basta o Brasil trocar o “CEO” para voltar a funcionar

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:53

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Depois de um período de menor exposição pública, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a se movimentar politicamente, reacendendo especulações sobre uma possível candidatura ao Palácio do Planalto no próximo ano.

De acordo com o Poder360, Tarcísio passou a avaliar novamente que a disputa presidencial está aberta e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou de ser o favorito absoluto.

A mudança de percepção ocorre depois de meses de cautela, quando o governador acreditava que o petista estava se tornando praticamente imbatível.

No domingo (16), em uma publicação nas redes sociais, Tarcísio escreveu que basta o Brasil trocar o “CEO” para voltar a funcionar. A sigla em inglês, que significa diretor-executivo, faz referência ao cargo máximo de uma empresa - e, no contexto do post, funciona como uma alusão indireta ao presidente Lula.

“Troca o CEO que o Brasil volta a funcionar”, registrou o governador. No vídeo que acompanha a postagem, ele aparece em um evento do grupo G4 Educação afirmando que é preciso demitir o CEO do país.

Ao longo do vídeo, o governador de São Paulo apresenta uma série de propostas para evitar que o Brasil seja “simplesmente exportador de mais uma commodity”.

Para Tarcísio, é essencial investir na capacitação da mão de obra para operar corretamente ferramentas de IA (Inteligência Artificial), que, segundo ele, têm potencial para solucionar os principais problemas do país.

Mais recentes

Imagem - Vice-líder do governo na Alba rompe com Jerônimo e decide apoiar ACM Neto

Vice-líder do governo na Alba rompe com Jerônimo e decide apoiar ACM Neto
Imagem - Governo Lula desembolsa R$ 344 mil em desfile com Janja em Paris

Governo Lula desembolsa R$ 344 mil em desfile com Janja em Paris
Imagem - ACM Neto condena fala de Jerônimo sobre 'deixar os pacientes no corredor' dos hospitais

ACM Neto condena fala de Jerônimo sobre 'deixar os pacientes no corredor' dos hospitais

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)
01

Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)

Imagem - Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)
02

Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira