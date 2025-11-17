POLÍTICA

Provável candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência volta a ganhar força

Nas redes sociais, governador de São Paulo escreveu que basta o Brasil trocar o “CEO” para voltar a funcionar

Pombo Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:53

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Depois de um período de menor exposição pública, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a se movimentar politicamente, reacendendo especulações sobre uma possível candidatura ao Palácio do Planalto no próximo ano.

De acordo com o Poder360, Tarcísio passou a avaliar novamente que a disputa presidencial está aberta e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou de ser o favorito absoluto.

A mudança de percepção ocorre depois de meses de cautela, quando o governador acreditava que o petista estava se tornando praticamente imbatível.

No domingo (16), em uma publicação nas redes sociais, Tarcísio escreveu que basta o Brasil trocar o “CEO” para voltar a funcionar. A sigla em inglês, que significa diretor-executivo, faz referência ao cargo máximo de uma empresa - e, no contexto do post, funciona como uma alusão indireta ao presidente Lula.

“Troca o CEO que o Brasil volta a funcionar”, registrou o governador. No vídeo que acompanha a postagem, ele aparece em um evento do grupo G4 Educação afirmando que é preciso demitir o CEO do país.

Ao longo do vídeo, o governador de São Paulo apresenta uma série de propostas para evitar que o Brasil seja “simplesmente exportador de mais uma commodity”.