POLÍTICA

PT se acomodou na Bahia e virou uma 'panelinha' Jerônimo, Rui e Wagner, afirma ACM Neto

Para ex-prefeito de Salvador, não tem faltado dinheiro ao estado, mas sim “bom governo”

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, afirmou, nesta terça-feira (28), que o PT se “acomodou” na Bahia, ao falar sobre a violência no estado. O ex-prefeito de Salvador disse o governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jaques Wagner, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, todos do PT, formaram uma “panelinha”. >